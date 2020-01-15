ميرنا وليد - بيروت - افادت وسائل اعلامية تركية ان النجم التركي ​كرم بورسين​ ما زال يلتقي بحبيبته السابقة سيريناي ساريكايا رغم انفصالهما منذ فترة، اذ انهما على تواصل دائم من أجل كلبيهما اللذان يعتبرانهما كأبنائهما، فيتعاونان مع بعضهما بالاعتناء بهما وعند انشغال احدهما أو سفره فإن الشخص الثاني يقوم بذلك.

الجدير ذكره ان كرم بورسين عرفه العالم العربي من خلال مسلسل "ما وراء الشمس" الذي حقق نجاح جماهيري، وكان قد تعرض مؤخرا لإصابة خطرة في عموده الفقري نتيجة سقوطه عن متن اليخت الذي كان يقضي عليه عطلته في بودروم.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الكلاب تجمع كرم بورسين بحبيبته السابقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.