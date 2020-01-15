خاص الفن- أول تعليق للقاضية غادة عون على الحكم الصادر بحق فادي الهاشم

ميرنا وليد - بيروت - بعدما أصدرت القاضية ​غادة عون​ قراراً في قضية الدكتور ​فادي الهاشم​ زوج الفنانة ​نانسي عجرم​ في حادثة قتله للص دخل الى منزله بموجب المادة 573 من قانون العقوبات ولكن معطوفة على المادة 229، أوضحت القاضية عون لموقع الفن أن قرارها أتى بموجب هاتين المادتين وقالت: "راجعوا المادتين بتعرفوا كل شي".

وبعد قراءة المادة 229 يتبين انها تتحدث عن الدفاع عن النفس وليس القتل العمد، حيث تقول المادة حرفياً: "لا يعاقب الفاعل على فعل الجأته الضرورة الى ان يدفع به عن نفسه او عن غيره او عن ملكه او ملك غيره خطرا جسميا محدقا لم يتسبب هو فيه قصدا شرط ان يكون الفعل متناسبً والخطر"، بما معناه ان الدكتور الهاشم أُجبر على القتل للدفاع عن نفسه وعائلته وبالتالي لن يُعاقب على ما فعل، وبالتالي يكون الحكم الذي أصدرته القاضية عون لصالح الدكتور فادي الهاشم وليس تجريماً له.

بدوره أصدر محامي الدكتور الهاشم غابي جرمانوس بياناً اشار خلاله انه لم يستغرب الإدعاء الراهن بحق موكله كون المسار الطبيعي أن يتحول الملف الى قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان "مع تأكيدنا أن قاضي التحقيق سيصدر قرار باعتبار فعل الدكتور فادي الهاشم دفاعاً مشروعاً عن النفس".