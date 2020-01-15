سوزان تميم تعود إلى الواجهة من جديد-بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - بعد سنوات على رحيلها، عادت الفنانة اللبنانية الراحلة ​سوزان تميم​ إلى الواجهة من جديد، وذلك بعد أن تداول عدد كبير من رواد ومتابعي مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو لها، من مقابلة أثناء حلولها ضيفة على برنامج قدمته الإعلامية المصرية صفاء أبو السعود.

وتحدثت تميم في الحلقة عن حرية المرأة، مشيرةً إلى أن بعض الاهل يقمعون بناتهنّ، الأمر الذي يدفع الفتاة إلى البحث عن طرق لعيش الحياة العاطفية بطريقة شرعية أمام المجتمع والحصول على أبسط حقوقها أي الزواج.

وأضافت، أن كثرة الممنوعات تدفع الفتاة إلى التمرد على الواقع وعلى الأهل بحثاً عن الحرية والاستقلالية واثبات الكيان والشخصية.

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