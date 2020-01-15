خاص الفن - تطورات جديدة في شكوى ميشال حايك لدى جرائم المعلوماتية

ميرنا وليد - بيروت - بعد أن تقدم المنتج ​ميشال حايك​ بشكوى رسمية لدى مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية في وحدة الشرطة القضائية، أدلى بإفادته مع وكيله القانوني حول واقعة فبركة فيديو و تسجيل صوتي نسب اليه.

وقد كشفت معلومات خاصة لموقع " الفن " أن التحقيقات قد بدأت من خلال المركز الامني المشار اليه، ومن الواضح أن ثمة خيوط ودلائل قد ظهرت في الافق من الممكن أن تزيل القناع عن وجوه الفاعلين خلال المرحلة القليلة المقبلة.

وكانت عاملة سابقة في منزل حايك قد فبركت تسجيلاً صوتياً نسبته اليه وإتهمته من خلاله بالتحرش بغية الإساءة الى أسمه ومكانته في الساحة الفنية بتحريض من جهات سوف تكشفها التحقيقات الجدية التي يقوم بها ضباط وعناصر مكتب جرائم المعلوماتية.

وكان حايك حذر من مغبة نشر الفيديو المذكور والتداول به تحت طائلة الملاحقة القضائية.

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