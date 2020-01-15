أحلام: "اللهم عامله بما انت اهله"

ميرنا وليد - بيروت - دعت الفنانة الاماراتية ​أحلام​ لحاكم سلطنة عمان السلطان قابوس بالمغفرة والرحمة، والذي توفي منذ ايام عن عمر يناهز الـ 79 عاما، كاتبة على حسابها الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي: " اللهم ان والدنا وحبيبنا السلطان قابوس في كنفك.. اللهم عامله بما انت اهله.. واغفر له يا رب.. واجعله ممن لا خوف عليهم ولا هم يحزنون.. واجعل قبره روضة من رياض الجنة.. واجعل هذه الأيام خير أيامه ادعوا‬⁩ ل فقيد الأمة ⁧‫ السلطان قابوس‬⁩ وامسح على قلوب ابنائه الأوفياء.. أهلنا.. أهل عمان الطيبين⁧‫".

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