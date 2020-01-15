ألين لحود تحسم خيارها وتقرر الهجرة

ميرنا وليد - بيروت - فاجأت الفنانة اللبنانية ​ألين لحود​ كل محبيها ومتابعيها عبر حسابها الخاص على أحد مواقع التواصل الإجتماعي عندما كشفت أنها قررت الهجرة من لبنان بسبب الوضع السياسي والإجتماعي والاقتصادي الذي وصل البلد له، وكتبت لحود التعليق التالي:

"لايمتى رح تضلوا تلقوا اللوم على بعضكن البعض و تتهربوا من المسؤولية؟ كلكن لازم تعملوا شي لهالبلد، جعنا، تعبنا، كفرنا، وعوا بقى.. الناس الها ٣ اشهر عم تصرخ. و بعدين؟ ايه انا وكتار فالين، عم تجبرونا نفل لانو الهيئة معكن ما في حل. مثل الاولاد مامي قوليلو مامي هو بلش".

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