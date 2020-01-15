بالفيديو- الثوار يطالبون بـ نجوى كرم في الحكومة الجديدة

ميرنا وليد - بيروت - تداول عدد من رواد ومتابعي مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو من تغطية محطة الـLBCI، للمظاهرات والإحتجاجات التي كانت تشهدها المناطق اللبنانية كافة بالأمس، إعتراضاً على الاوضاع المعيشية والإقتصادية الصعبة.

وكان لافتاً خلال محاورة المراسل لآراء المتظاهرين، مطالبة أحدهم بالفنانة اللبنانية ​نجوى كرم​ لتكون في الحكومة الجديدة، مشيراً إلى أنهم يريدون أشخاص "أوادم"، فنانين وليس سياسيين.

ومن ناحية أخرى، تشارك نجوى في لجنة تحكيم برنامج "ذا فويس سينيير" الى جانب الفنانين هاني شاكر، سميرة سعيد وملحم زين.

ونشرت نجوى، عبر حسابها الخاص على أحد مواقع التواصل الإجتماعي، صورة لها من الحلقة الأولى لهذا البرنامج، كشفت فيها عن إطلالتها التي بدت فيها متألقة وبتسريحة شعر مختلفة قريبة من تسريحة الأسد التي إشتهرت في السبعينيات من القرن الماضي.

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