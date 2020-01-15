كيفانش تاتليتوغ يحضر عزاء زميله في "العشق الممنوع"-بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو من جنازة الممثل التركي رجب اكتوغ الذي توفي عن عمر 65 عاماً بعد معاناة مع مرض الانسداد الرئوي المزمن، وظهر في الفيديو النجم التركي كيفانش تاتليتوغ الذي جاء لتقديم واجب العزاء، وكانا قد شاركا سويا في مسلسل "​العشق الممنوع​".

وكان قد شارك الراحل في العديد من الأعمال الدرامية منها "وادي الذئاب"، وإشتهر بشخصية مأمون في مسلسل "الفراشات الزرقاء"، وعادل طوبال في مسلسل "بويراز كارايل"، وإضافة إلى كونه ممثلاً، إشتهر كمغنٍّ وأصدر ثلاثة ألبومات غنائية، كما شارك في عدد من الإعلانات التجارية.

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