خاص الفن - جورج وسوف سيرى إبنته في قطر

ميرنا وليد - بيروت - كشفت معلومات خاصة لموقع " الفن " ان الفنان ​جورج وسوف​ من المقرر أن يغني في حفلة ستقام بتاريخ 10 شباط/فبراير المقبل في العاصمة القطرية الدوحة بعد غياب دام لسنوات، وتقول المعلومات ان هناك خطوة إيجابية بين سلطان الطرب و طليقته بطلة الرالي القطرية ندى زيدان ممكن ان تثمر لقاء بينه وبين ابنته منها " عيون" التي لم يراها منذ فترة طويلة، بعد ان تأزمت العلاقات مع الزوجة الثانية و تحولت الى قطيعة.

وبعكس كل الاخبار المتداولة هنا وهناك لا توجد أي مشاكل ممكن أن تصادف الوسوف في قطر والامسية الفنية التي يغني فيها من المتوقع ان تستقطب أعلى نسبة من الحضور في الدوحة.

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