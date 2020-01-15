خالد المريخي: إعتزالي الشعر لا رجعة عنه

ميرنا وليد - بيروت - بعدما أعلن إعتزاله قبل أشهر خلال زيارة للحرم المكي الشريف، أكد الشاعر السعودي ​خالد المريخي​ أنه قرار إعتزاله الشعر نهائي وبدون أية رجعة.

وظهر المريخي في مقطع فيديو نشره الصحفي صلاح مخارش عبر حسابه الخاص على أحد مواقع التواصل الإجتماعي أكد خلاله أنه ترك الشعر الغنائي "لوجه الله تعالى ومن ترك شيئاً لوجه الله عوضه الله خيراً منه".

يذكر ان الشاعر خالد المريخي تعاون قبل الإعتزال مع العديد من النجوم العرب منهم ​محمد عبده​، و​نوال الكويتية​، و​راشد الماجد​، و​عبدالمجيد عبدالله​، و​نبيل شعيل​، و​ماجد المهندس​، و​رابح صقر​، و​أصالة​، وأحلام، و​صابر الرباعي​.

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