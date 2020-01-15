تراند اليوم : طول عمرك متألقة .. هند صبري تبهر متابيعيها في أحدث ظهور لها-صورة

نشرت الفنانة هند صبرى عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى للفيديوهات والصور “إنستجرام” صورة جديدة لها من أحد الفنادق بتونس وظهرت فى الصورة بإطلالة بسيطة.

علقت الفنانةهند صبري على الصور قائله “لا شيء يمكن أن يحجب الضوء الذي يضيء من الداخل”.

ونالت الصورة عددا كبيرا من متابعيها وتفاعل مع الصورة الكثير من جمهورها وجاءت أبرز التعليقات كالآتى :

عليك جمال وطلة وقبول ماشاء الله ❤❤❤

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اميرة الاميرات بجمالكي هذا ياقمر❤️❤️❤️❤️

المتألقة دائما اشيك ممثلة فى العالم ربنا يحفظك ????????

الملكة .. بحبك جدا

يذكر أن النجمة هند صبري وسفيرة النوايا الحسنة لدى برنامج الأغذية العالمي زارت أكبر مخيم للاجئين في العالم يضم مليون لاجئ روهينجي.