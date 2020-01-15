تراند اليوم : تطور خطير.. النيابة العامة توجه تهمة القتل العمد لزوج نانسي عجرم

شهدت قضية مقتل شاب سوري داخل فيلا الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، تطورًا خطيرًا، حيث أفادت قناة “االجديد” اللبنانية، أن النيابة العامة في لبنان، وجهت اليوم الأربعاء، تهمة القتل العمد، لزوج الفنانة نانسي عجرم.

وادعت النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان، القاضية غادة عون، على زوج الفنانة نانسي عجرم، الدكتور فادي الهاشم، بجرم قتل المواطن السوري محمد موسى، وذلك استنادا للمادة 547 معطوفة على المادة 229 عقوبات (القتل القصدي).

وأحيل الادعاء على قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان نقولا منصور.

وكان الطب الشرعي في سوريا أعلن أنه سيتم تشريح جثة الشاب محمد موسى بمجرد وصولها للبلاد.

ونقلت صحيفة “الوطن” السورية عن المدير العام للهيئة العامة للطب الشرعي في سوريا، زاهر حجو، قوله إن “تقرير الطب الشرعي اللبناني كان عشوائيا وعبثيا وليس مهنيا ولا يكتبه سوى طبيب مبتدئ في هذا المجال”، بحسب قوله.

وكانت القاضية عون، استدعت الفنانة نانسي عجرم، في وقت سابق للتحقيق معها وعرضتها على الطبيب الشرعي عقب الحادثة.

وأثارت الحادثة التي وقعت في منزل الفنانة نانسي عجرم جدلا في لبنان، بعد أن أطلق زوجها النار على محمد موسى الذي قتل على الفور بـ18 رصاصة.

وقلبت تصريحات زوجة المجني عليه وأمه وسائل التواصل الاجتماعي، بعد تأكيدهما أن الفيديو الذي انتشر لابنها وهو يسرق الفيلا ويرتدي لثامًا على وجهه ليس ابنها ولكنه أحد العاملين لدى زوج نانسي عجرم وقام بعمل هذه “التمثيلية” لتبرئة نفسه، بينما يقول زوج نانسي عجرم أنه دافع عن نفسه ضد لص حاول سرقتهم وتهديد أرواحهم.