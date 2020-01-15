تراند اليوم : انتشار صور إباحية للفنانة إلهام شاهين مع فنان شهير.. والبشاير تكشف اللغز

تداول رواد عبر مواقع التواصل الاجتماعي، صورًا إباحية للفنانة المصرية إلهام شاهين، تظهر فيها عارية على السرير مع فنان مصري معروف، ويتبادلان القبلات في أوضاع مخلة.

وبالبحث والتحري، توصلت “الخليج 365” إلى صحة الصور لكنها مقتطعة من فيلم كانت النجمة إلهام شاهين إحدى أبطاله، لكنها ليست صورًا جنسية من مشهد إباحي، ولكنها كانت في سياق الفيلم.

وترجع الصور إلى مشاهد من فيلم “الرغبة” بطولة الفنانتين إلهام شاهين ونادية الجندي، واحتوى على بعض المشاهد الساخنة لـ«شاهين» مع الفنان ياسر جلال.

الصور التي انتشرت بين البعض ونشرتها مواقع غير معروفة، سرعان ما يمكن لأي شخص إثبات زيف الواقعة، عبر البحث عنها على جوجل ليكتشف أنها من عمل سينمائي وليست فيلمًا جنسيًا، لكن من نشروها اعتمدوا على كون الفنانة تظهر في الصور شبه عارية بينما يبادلها الفنان ياسر جلال القبلات الحارة.