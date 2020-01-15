شبيه مصطفى الآغا يفاجئ رواد مواقع التواصل الإجتماعي

كتب امير فتحي في الأربعاء 15 يناير 2020 03:54 مساءً - نشر الفنان السعودي ” فايز المالكي ” عبر حسابه على موقع التغريدات ” تويتر ” مقطع فيديو يظهر فيه أحد الأشخاص الذي يشبه بشكل كبير الإعلامي ” مصطفى الآغا ” مقدم برنامج ” صدى الملاعب ” المذاع على قناة mbc 1 .
وظهر هذا الشخص في مقطع الفيديو بعد أن وجه فايز المالكي سؤالا له بإنه من يشبه ليرد عليه قائلا : ” مصطفى الآغا .. وعندما أذهب إلى أي مكان يشبهونني به ” .
وكتب المالكي في تعليقه على مقطع الفيديو : ” يارب الآغا ما يشوفها .. بس والله شبه كبير ” .
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