كتب امير فتحي في الأربعاء 15 يناير 2020 03:54 مساءً - نشرت الفنانة الإماراتية ” أحلام ” عبر حسابها على موقع التغريدات ” تويتر ” تغريدة نعت فيها رحيل حاكم سلطنة عمان السلطان قابوس الذي وافته المنية منذ أيام عن عمر يناهز ال 79 عاما .
وكتبت أحلام في تغريدتها التي أرفقتها بصورة للسلطان قابوس وهي تدعو له بالرحمة والمغفرة فقالت : ” اللهم إن والدنا وحبيبنا السلطان قابوس في كنفك .. اللهم عامله بما أنت أهله .. واغفر له يا رب .. واجعله ممن لا خوف عليهم ولا هم يحزنون واجعل قبره روضة من رياض الجنة .. واجعل هذه الأيام خير أيامه ” .
وتابعت : ” ادعوا ل فقيد الأمة السلطان قابوس وامسح على قلوب ابنائه الأوفياء .. أهلنا أهل عمان الطيبين ” .
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد : بعد أيام من رحيله .. أحلام تتوجه بالدعاء إلى السلطان قابوس وأهل عمان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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