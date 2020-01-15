شكرا لقرائتكم خبر عن صابرين ترد على انتقادات خلع الحجاب وتضع رامز جلال في موقف حرج والان مع التفاصيل

الأربعاء 15 يناير 2020

الفنانة المصريهصابرين

وجهت الفنانة المصريه صابرين الشكر للوسط الفني المصري والعربي الذي دعمها بمواجهة الحملة الشرسة التي أعقبت قرارها خلع الحجاب، وقالت إن الجمهور تعرف عليها كفنانة وليس من حقه أن يتدخل في أي قرار يخصها بعيدا عن الفن، كما كشفت الممثلة المصرية عن موقف محرج وضعت فيه رامز جلال عندما حاول أن يوقع بها في برنامج "رامز قلب الأسد".



صابرين أكدت في أول ظهور إعلامي لها بعد خلع الحجاب أن كواليس قرارها تخصها وحدها، وأضافت خلال حلولها ضيفة على زميلتها إسعاد يونس ببرنامج "صاحبة السعادة" أن الأزمة الأخيرة كانت مناسبة سعيدة لتعرف متانة العلاقات بينها وبين نجوم الوسط الفني.

وقدمت صابرين التحية والشكر لكل من دعمها في الفترة الماضية، وأعربت عن سعادتها بما لمسته من إيمان بموهبتها، وبشعورها بأنها تنتمي لعائلة تظهر مواقفها وقت الأزمة، حتى لو كان أفرادها لا يلتقون.

وخاطبت صابرين منتقدي قرارها قائلة إنهم لم يعرفوها بسبب الحجاب، ولكن لأنها فنانة، وهذا هو الجانب الذي يخصهم منها، أما قرارها هذا، فهو كعلاقتها بزوجها أو بربها، جانب لا شأن لأحد به.

وقالت: زي بالظبط ما انتوا ما لكوش دعوة انا بعمل ايه مع جوزي ولا حد ييجي يسألني ايه علاقتك بجوزك ، مش حسمحلك تيجي تسألني ولله المثل الاعلى علاقتك ايه بربك ما حدش له دعوة.

وكشفت صابرين عن حقيقة علمها بمقلب "رامز قلب الأسد" مؤكدة أن فريق إعداد البرنامج حصل على الأسد من ابنة خالتها مروضة الأسود فاتن الحلو، والأخيرة أخبرتها بالتفاصيل، وقررا معا رد المقلب لرامز، وتمثيل أنها أصيبت بصدمة وأغمى عليها ووضعته في ورطة خوفا منه على حياتها، علما أنها نشأت منذ طفولتها بين الأسود وتعرف كيف تتعامل معهم وتروضهم.

Advertisements

وفجرت صابرين مفاجأة كبرى بإعلانها عن تسجيل أغنية جديدة من تأليفها وتلحينها على طريقة المهرجانات وأهدتها إلى شقيقها بمناسبة زفافه، وقالت أن أكثر قرار ندمت عليه هو اعتزال الغناء والتفرغ للتمثيل.

يذكر أن الفنانة صابرين، تأثرت بشدة من الهجوم شديد التي تعرضت له وطال أسرتها بعد إعلانها خلع غطاء الرأس، وقالت في أول تعليق لها أنها خلعت الحجاب منذ فترة طويلة ووضعت بدلا منه "التربونة" –غطاء للرأس يكشف عن بعض خصلات الشعر ولا يستر الرقبة – وكانت تستخدم الشعر المستعار، وصورها الأخيرة هي الأولى لها بعد خلع "التربونة".

أضافت خلال مداخلة هاتفية مع الاعلامي عمرو أديب، في برنامج "الحكاية": أنا من زمان وانا قالعة الحجاب .. انا كنت ديما بقول اني محتشمة .. أنا من يوم ما لبست الباروكة أنا قلعت الحجاب .. ودائما بقول انا عملت خطوة بسيطة يمكن تقبل .. يمكن تكون حاجة كويسة".

تابعت قائلة: كل ما اعمل عمل فني يتكلموا عن الباروكة، مع كل صورة الناس تعلق على ظهور خصلة شعر ولا جزء من الرقبة، وتعبت نفسيا جدا وقررت خلع التربونة لأنني شعرت إنني مقسومة نصفين ومتناقضة والسوشيال ميديا تعبتني نفسيا.

وتابعت حديثها: أنا بعمل أدوار محترمة وقمت بتربية أولادي بتربية محترمة و أنا عمر ما حد اتكلم عني نص كلمة .. إلا أما لبست الباروكة .. إيه ذنب أولادي يتشتموا كل شوية من ناس معندهمش دين ولا أخلاق؟"

وبكت صابرين بشدة وقالت: الدين أخلاق وحسن معاملة وكلمة حسنة في وجه أخيك، دلوقت حرب عليا بشعة، رغم أن الأمر كله بيني وبين خالقي، ويم ما أنزل القبر ما حدش حيحاسبني غير اللى خلقني، وليه فاكرين ان ربنا حيحاسبني علشان طرحة على شعري، وهو حد شافني بصلي ولا بصوم ولا بزكي ولا بجبر بخاطر مين.

وأشارت إلى أن أولادها وزوجها وافقوا على خطوتها لأنهم يعرفون معاناتها النفسية في الفترة الأخيرة من تعليقات الناس ومحاصرتهم لكل تصرفاتها، واعتبروها فرصة للتصالح مع نفسها.

أضافت: أنا معملتش ده علشان أحصل على فرصة تمثيل إضافية لانني بالفعل بشتغل ومكسرة الدنيا وناجحة وآخر مسلسل في رمضان الماضي نجح جدا، وكل سنة بقدم عمل محترم.