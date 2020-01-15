القصة الكاملة: ابتزاز الملياردير المصري أبو هشيمة طليق هيفاء وهبي بمكالمة جنسية مع امرأة مجهولة

الأربعاء 15 يناير 2020

الملياردير المصريأحمد أبو هشيمة

تصدر اسم الملياردير المصري أحمد أبو هشيمة طليق الفنانة هيفاء وهبي قائمة الأكثر بحثا على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تسريب مقطع فيديو له وهو يجري "مكالمة جنسية" مع امرأة مجهولة، وأعلنت السلطات الأمنية المصرية، أن المقطع مفبرك بواسطة عصابة نجحت في السطو على هاتف شقيقة أبو هشيمة واستغلت الصور ومقاطع الفيديو المخزنة بداخله لفبركة المقطع المتداول.



وحسب بيان رسمي من الشرطة المصرية تم القبض على 3 متهمين في قضية تزوير صور وفيديوهات بغرض ابتزاز أبو هشيمة للحصول على مبالغ مالية في المقابل.

وأكد البيان أن أحداث الواقعة بدأت منذ عام 2014 من بدء المتهمين مروة ابراهيم محمد بدوي، ومحمد عبد العاطي عثمان، وياسين شعبان صبرة، تنفيذ مخططهم وقيامهم بسرقة الهاتف المحمول الخاص بشقيقة أبو هشيمة الصغرى بعدما فشلوا في سرقة هاتف رجل الأعمال.

واستكمل المتهمون مخططتهم بابتزازه مقابل الداتا الموجودة على الهاتف المسروق والصور العائلية عن طريق فبركة مواد مصورة وفيديوهات بمعرفة الفنيين وكان هذا التهديد هو الوسيلة التى اعتبروها فعالة لتهديد رجل الأعمال والحصول منه على مبالغ مالية كبيرة.

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ومن جانبه اتخذ رجل الأعمال المصري أحمد أبو هشيمة الإجراءات القانونية اللازمة ضد هؤلاء المتهمون، وقام بتحرير محضر بسرقة الهاتف المحمول الخاص بشقيقته في قسم الشرطة، ثم ترك مهمة الإيقاع بالتشكيل العصابى للأجهزة الأمنية، وتنفيذ التوجيهات الصادرة منها ، والتى تقضى باستقبال الاتصالات الواردة من المتهمين ومجاراتهم حتى يمكن تحديد مواقعهم.

ونجحت قوات الأمن في ضبط المتهمين في ثلاث محافظات مختلفة، حيث تم القبض على مروة إبراهيم فى حى الهرم بالقاهرة وضبط المتهم ياسين شعبان بمحافظة المنيا والقبض على المتهم محمد عبد العاطى بمحافظة الإسكندرية، وتحرر بذلك المحضر رقم 15051 لسنة 2019 جنح الطالبية.

يذكر ان رواد مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا المقطع المسرب ويظهر أبو هشيمة وهو يجري مكالمة جنسية مع سيدة مجهولة، وجاءت أغلب التعليقات مندهشة من لجوء طليق هيفاء وهبي لممارسة هذه الأفعال، بينما أكد البعض الآخر أن التسريب مؤشر لوجود حرب تجارية كبرى ولجوء خصومه لتشويه صورة رجل الأعمال.

وسبق أن تزوج أبو هشيمة من هيفاء وهبي لسنوات طويلة شهدت صعود نجمه في سماء رجال الأعمال ولقب وقتها ب "الرجل الحديدي" بعدما هيمن على صناعة الحديد والإعلام، وتردد زواجه من شقيقة اللاعب العالمي كريستيانو رونالدو، وربطت الشائعات بينه وبين الجميلات دانييلا رحمة وقمر اللبنانية والمغربية رجاء قصابني ومنار عبده كما تم ترويج أنباء عن زواجه سرا من الفنانة مي عز الدين، ولكن الأخيرة نفت القصة برمتها.