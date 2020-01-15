دانا الحلبي وعبد المنعم عمايري : خطوبة أم بروباغندا إعلامية؟

الأربعاء 15 يناير 2020

الفنانة اللبنانيهدانا الحلبي

أثارت الفنانة اللبنانيه دانا الحلبي الجدل مجدداً حول قصة ارتباطها بالممثل عبد المنعم عمايري عندما نشرت صورة لها معه وهما يضحكان وعلقت عليها" فاجأناكم مو؟؟"

Advertisements

كما نشرت دانا أيضاً مقطع فيديو قالت فيه وهي تستعرض خاتم الخطوبة في إصبعها، بأنها خطبت فعلاً وتقدمت بالشكر إلى كل من هنأها وبارك لها، مشيرة إلى أن أجمل ما في الحياة هو الارتباط بشخص نحبه وبتكليل قصة الحب بالخطوبة وهي الفترة التي يدرس فيها الحبيبان بعضهما، مضيفة إلى أنها لن تكشف عن اسم حبيبها وخطيبها حالياً، لأنهما لا يزالان في مرحلة دراسة بعضهما وعندما تصل الأمور إلى الزواج فإنها سوف تعلن عن اسمه".

ولم يعرف ما إذا كانت دانا تقصد أنها خطبت عبد المنعم عمايري فعلاً أم أن الصورة معه هي لمجرد إثارة الجدل، خصوصاً وأن دانا الحلبي التي كانت قد أعلنت خطوبتها خلال الشهر الماضي، لم تكشف أيضاً عن اسم خطيبها ولكن تردد أنه الفنان عبد المنعم عمايري، ولكن الأخير نفى هذا الأمر، وعلق على ما يقال حوله على صفحته عبر فيسبوك: "شو عم يصير ؟؟؟ … ما عم افهم!"