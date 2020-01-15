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شكرا لقرائتكم خبر عن الإدعاء يوجه لزوج نانسي عجرم تهمة القتل العمد والان مع التفاصيل
الأربعاء 15 يناير 2020
وجهت القاضية اللبنانية غادة عون اليوم الأربعاء، تهمة القتل العمد للدكتور فادي الهاشم زوج الفنانة نانسي عجرم.
واستندت القاضية عون بحكمها على القانون اللبناني الذي يقول: ”لا يعاقب الفاعل على فعل ألجأته الضرورة الى أن يدفع به عن نفسه أو عن غيره أو عن ملكه أو ملك غيره خطرا جسيما محدقا لم يتسبب هو فيه قصدا، شرط أن يكون الفعل متناسبا والخطر“.
وأحالت القاضية عون الملف إلى قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان نقولا منصور.
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