هل يكسب خالد عبدالرحمن الرهان في الدراما السعودية؟

الأربعاء 15 يناير 2020

خالد عبدالرحمن وماجد الربيعان

مرحلة فنية جديدة، يخوضها الفنان خالد عبدالرحمن بالعمل في الدراما السعودية عبر مسلسلٍ، يُخرجه ماجد الربيعان، ويضع حالياً اللمسات الأخيرة على انطلاق تصويره في منطقة القصيم.



ويحمل المسلسل الجديد عنوان "ضرب الرمل"، ويُعد ملحمةً تاريخية، تروي جزءاً من تاريخ نجد بدءاً من الأربعينيات الميلادية حتى الألفية الجديدة.

ويجسِّد دور البطولة في المسلسل المطرب السعودي خالد عبدالرحمن "مخاوي الليل"، الذي وجد القائمون على العمل صعوبةً كبيرة في إقناعه بتجسيد دور "شقير جار الله"، بطل الرواية، الرجل العصامي الذي نزح من القصيم إلى العارض "الرياض" حينما كان طفلاً بحثاً عن والده، تاجر "العقيلات" الغائب منذ فترة طويلة.

Advertisements

العمل المأخوذ عن رواية محمد المزيني بأجزائها الثلاثة "النزوح والكدح والدنس"، تكمن أهميته في شموليته، ورصده التحولات التي شهدتها السعودية، اجتماعياً واقتصادياً، وكشفه جوانب خفية من المؤثرات التي نقلت المجتمع السعودي في خط تصاعدي، وعبرت به مرحلياً، وأسهمت في تشكُّل الشخصية السعودية الاعتبارية، التي تجاوزت كل العواصف بكفاءة.

ويُعد وجود الفنان خالد عبدالرحمن في مسلسل "ضرب الرمل" مكسباً كبيراً، ونقلةً نوعية للدراما السعودية، وينبِّئ بمستقبل فني درامي باهر، كما يُعد بمنزلة الخطوة الجبارة للفنان القدير بخوض تحدي التمثيل في مسيرته الفنية الزاخرة بالنجاحات، وتقديم نفسه بشكل جديد لم يسبق لجمهوره ومحبيه رؤيته به.

ولعل أبرز ما يميِّز شخصية شقير جار الله في المسلسل، أنها قريبة جداً من شخصية خالد عبدالرحمن النجدية الأصيلة بأبعادها الإنسانية النبيلة، خاصةً أن الفنان خالد مَن نقل الأغنية النجدية إلى أعلى المستويات الفنية، ويعمل حالياً على نقل واقع الحال في المجتمع النجدي عبر العصور إلى الجمهور السعودي والعربي، بمشاركة المخرج ماجد الربيعان، والشركة المنتجة "ستوديو 11"، وبدعمٍ من القائمين على هيئة الإذاعة والتلفزيون.

ويضم المسلسل نخبة من النجوم، في مقدمتهم: محمد الطويان، ليلى السلمان، إبراهيم الحربي، عبدالعزيز السكيرين، مروة محمد، محسن الشمري، أميرة محمد، والفنانة اللبنانية ريتا حرب، إضافة إلى كوكبة من الوجوه الصاعدة التي سيقدمها المسلسل للمرة الأولى.