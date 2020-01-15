تفاصيل جديدة في قضية قتيل فيلا نانسي عجرم.. وابنتها ميلا مصابة بصدمة

الأربعاء 15 يناير 2020

نانسي عجرم

ختمت القاضية غادة عون، التحقيق في قضية مقتل الشاب محمد موسى الذي مات في فيلا نانسي عجرم وزوجها، بعد التسلل إليها بنية السرقة، وذلك بعدما كانت توسعت فيه بناء على طلب عائلة القتيل، حيث ذكرت وسائل إعلامية أن القاضية عون قررت ختم التحقيق الأولي في مخفر جونيه.



وأفادت مصادر مقربة من التحقيق أن محمد موسى دخل فيلا نانسي عجرم، وهو يصوّب سلاحه، مما دفع الدكتور فادي الهاشم إلى إطلاق النار عليه، أثناء توجهه إلى الممر المؤدّي إلى غرف النوم، وأنه لا يوجد في الممر منفذ يؤدي إلى خارج المنزل.

كما أشارت المصادر نفسها، بأنه لو كان محمد موسى يريد الحصول على حقه، لكان قصد الفيلا نهاراً من خلال الباب المؤدي إلى قاطنيه وليس عبر التسلل إليه في وقت متأخر من الليل.

كذلك أكدت هذه المصادر بأن القتيل هو الذي بادر إلى إطلاق النار باتجاه فادي الهاشم، وتبين فيما بعد أن هذا المسدس "صوت" فقط، بينما كان المسدس الذي بحوزة الهاشم محشواً بالرصاص، وهو أطلقها بإتجاه موسى لكي يدافع عن نفسه وعائلته، وأنه استخدمه لأول مرة ليلة وقوع الحادثة.

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كما أوضحت المصادر إلى أن القاضية عون لفتت بأن كل فرضيات الشك ستنتهي من خلال التحقيق الذي ما زال مستمرًا، وأنه سيتم الطلب برفع داتا الاتصالات عن هاتف الهاشم للتحقق من إفادته لجهة بأنه لا يعرف موسى وأنه رآه للمرة الأولى عند وقوع الحادث.

من ناحية أخرى، أطل والد القتيل محمد موسى عبر شاشة "الجديد" مع الإعلامي طوني خليفة، متمنياً على القضاء اللبناني كشف الحقيقة كاملة لمعرفة ما حصل مع ابنه.

نافياً ما يقال بأن الهدف من البلبلة التي تثيرها العائلة هو ابتزاز نانسي عجرم وزوجها والحصول على مبلغ مالي منهما، موضحاً أنه استغرب إطلاق سراح الهاشم بهذه السرعة بينما لا يزال جثمان إبنه في ثلاجة الموتى، موضحاً أنهم من العشائر وأن العادات والتقاليد عندهم تفرض بألا يتم الدفن إلا بعد ظهور الحقيقة كاملة.

مضيفاً بأن الطبيب الشرعي لم يتوسع في تقريره، وعندما عرض عليه طوني خليفة صورة الإعلامي إيلي أبو نجم مع نانسي وزوجها، التي انتشرت عبر السوشال ميديا، وسأله ما إذا كان الشخص في الصورة هو إبنه، أجاب "لا أعرف ولا اريد أن أظلم أحداً. ولكنه هو بنسبة 70 %"، الأمر الذي أثار الجدل عبر السوشيال ميديا حيث تساءل الكثيرون كيف يمكن لأب ألا يعرف شكل إبنه.

من ناحية أخرى، أشار تقرير عرضته محطة mtv اللبنانية إلى أن نانسي عجرم وعائلتها يعيشون ظروفاً نفسية وعصبية صعبة، وخصوصا ابنتها الكبيرة ميلا التي شاهدت كل تفاصيل الحادثة وأصيبت بصدمة كبيرة أثرت على كلامها.