تركي آل الشيخ يعلن موعد "ليلة البرنس" في موسم شتاء الرياض

الأربعاء 15 يناير 2020

الفنان ماجد المهندس

أعلن تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه السعودية، موعد "ليلة البرنس" ضمن سلسلة "ليالي الأساطير"، التي تقيمها الهيئة العامة للترفيه ضمن فعاليات "شتاء الرياض" المتمِّم لموسم الرياض.



وكشف آل الشيخ، أن الحفلة ستنظَّم الجمعة المقبل 17 يناير الجاري.

جاء ذلك في إعلان، نشره رئيس هيئة الترفيه عبر حسابه الرسمي في موقع "تويتر" لـ "الليلة الموعودة"، واصفاً إياها بـ "الحفل التاريخي"، ويظهر في فيديو الإعلان ماجد المهندس بنفسه.

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ويستعد الفنان ماجد المهندس لإحياء "ليلة البرنس" ضمن فعاليات موسم "شتاء الرياض"، التي ستكون بمنزلة احتفالٍ بمسيرته الفنية، وترعاه الهيئة العامة للترفيه برئاسة المستشار تركي آل الشيخ، ومن المقرَّر أن يشدو فيها المهندس بباقة من أجمل أغنياته.

وكان المهندس قد طرح أخيراً ألبومه الجديد، الذي يحمل عنوان "شهد الحروف"، ويشتمل على عشر أغنيات متنوعة، منها أربعٌ من ألحان الموسيقار طلال، بإشرافٍ من خالد أبو منذر.

وتم طرح أربع أغنيات من الألبوم، على أن تتبعها باقي الأغنيات حسب خطةٍ، أعدَّتها الشركة المنتجة، والأغنيات الأربع هي "شهد الحروف"، و"جفن الليل" من كلمات بدر بن عبدالمحسن، و"يلي أحبك موت" من كلمات فهد بن خالد، و"لحظة هواي" من كلمات دايم السيف.

وعبَّر ماجد عن سعادته بالتعاون للمرة الأولى مع الموسيقار طلال، وتقديم أربع أغنيات من ألحانه، واصفاً التجربة بالرائعة، مشيراً إلى أنه وقع في غرام الأغنيات منذ اللحظة الأولى لسماع كلماتها وألحانها، مشدداً على حرصه الدائم على تقديم فن غنائي يناسب ذوق الجمهور، مؤكداً أنه متفائل بهذه الأعمال التي تحمل الطابع الطربي.

وكان المهندس قد طرح أغنية بعنوان "كل السماء" عبر قناته الرسمية في موقع الفيديوهات "يوتيوب"، من كلمات فهد، وألحان أحمد الهرمي، وتوزيع زيد نديم، وحققت نسب مشاهدة عالية حتى الآن.

أيضاً طرح الفنان المتألق أغنية بعنوان "هذي جدة" في يوتيوب، وهي بمنزلة هدية منه لعروس البحر الأحمر، من كلمات عبدالله الملحم، وألحان فايز السعيد، وتوزيع موسيقي زيد نديم، ومكس وماستر جاسم محمد، إضافة إلى أغنية "أوقعلك عقد" من كلمات محمد الواصف، وألحان علي جاسم، وتوزيع أحمد المهندس، ومكس وماستر جاسم محمد.