صابرين توجه رسالة للجمهور في أول ظهور بعد أزمة الحجاب

في أول ظهور إعلامي لها بعد أزمة خلع الحجاب، كشفت الممثلة المصرية صابرين أن عددا كبيرا من زملائها في الوسط الفني وقفوا بجانبها بعد الهجمة التي تعرضت لها بسبب ذلك القرار.

وأطلت صابرين في برنامج الإعلامية إسعاد يونس "صاحبة السعادة"، مساء الثلاثاء، بشعر أصفر ومظهر جديد بعد أشهر من تخليها عن الحجاب.

وقالت: "كنت سعيدة بدعم أصدقائي من ممثلين ومطربين، وشعرت أنني أنتمي إلى عائلة كبيرة، صحيح لا نلتقي كثيرا، لكن عندما يتعرض فنان لأزمة أو موقف الكل يقف ويقدم المساعدة".



ووجهت صابرين رسالة لجمهورها قائلة: "لا أحد يجرؤ أن يسألني عن شكل علاقتي بزوجي، لذا اندهشت من أولئك الذين يحاولون التدخل في علاقتي بربي"، متابعة: "هم عرفوني فنانة وأنا حرة في كل قراراتي، وأتمنى أن يسألوني عن فني وأعمالي فقط".

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تحدثت صابرين عن استضافتها في برنامج "رامز قلب الأسد"، وكشفت عن معرفتها المسبقة بالخدعة، قائلة: "كنت أعلم بالمقلب قبل تصوير البرنامج، لأن الأسد الذي استعان به رامز جلال كان ملك ابنة خالتي فاتن الحلو، واتفقت معها ألا أخبره بذلك".

وأضافت: "عندما دعاني رامز للتسجيل لم يعرف بمعرفتي بفكرة البرنامج، وقررت أن يقع هو في المقلب، لأن الأسد أساسا تربى معنا".

آخر عمل فني شاركت فيه صابرين هو مسلسل "فكرة بمليون جنيه"، بطولة علي ربيع وسهر الصايغ وصلاح عبدالله، وعرض في شهر رمضان الماضي.

