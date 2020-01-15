نشوى مصطفى تؤدي مناسك العمرة وتنشر صور لها أمام الكعبة المشرفة

أدت الفنانة نشوى مصطفى، مناسك العمرة بالأراضي المقدسة، ونشرت صورة عبر حسابها الرسمي بإنستجرام، أمام الكعبة المشرفة. وعلقت: "الحمد لله رب العالمين، اللهم تقبل يارب"، وحازت الصورة على إعجاب جمهورها ومتابعيها.

وتشارك "نشوى" في بطولة مسرحية "عطل فني"، التي تعرض بالمملكة العربية السعودية، ضمن فعاليات موسم الرياض. مسرحية "عطل فني" بطولة شيكو، هشام ماجد، أكرم حسني، نشوى مصطفى، أيتن عامر، إسماعيل فرغلي، ومن تأليف أمير طعيمة وأحمد شاكر، وإخراج أوتاكا.

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