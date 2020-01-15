نجوم الفن والكرة في افتتاح "كافيه" نجل سعد الصغير

حرص عدد من نجوم الفن والكرة، على حضور حفل افتتاح كافيه محمود نجل الفنان سعد الصغير، مساء أمس الثلاثاء.

وشارك سعد الاحتفال "أمينة، مصطفى حجاج، عصام إسماعيل، عمرو الجزار"، بينما حضر من نجوم الكرة عصام الحضري، خالد بيبو، أحمد السيد، مدحت عبدالهادي، معتز إينو، محمد فاروق، ومحمد عمارة.

من ناحية أخرى، شارك سعد الصغير في بطولة مسرحية "لوكاندة الأوباش"، التي عرضت ضمن فعاليات موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية، وهي من بطولة حسن الرداد، ماجد المصري، مايا دياب، ومن إخراج أشرف زكي.

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