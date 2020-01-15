القاهرة – لايف ستايل
حرص عدد من نجوم الفن والكرة، على حضور حفل افتتاح كافيه محمود نجل الفنان سعد الصغير، مساء أمس الثلاثاء.
وشارك سعد الاحتفال "أمينة، مصطفى حجاج، عصام إسماعيل، عمرو الجزار"، بينما حضر من نجوم الكرة عصام الحضري، خالد بيبو، أحمد السيد، مدحت عبدالهادي، معتز إينو، محمد فاروق، ومحمد عمارة.
من ناحية أخرى، شارك سعد الصغير في بطولة مسرحية "لوكاندة الأوباش"، التي عرضت ضمن فعاليات موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية، وهي من بطولة حسن الرداد، ماجد المصري، مايا دياب، ومن إخراج أشرف زكي.
قد يهمك ايضاً:
سعد الصغير ومحمد عبدالحافظ يؤديان مناسك العمرة
سعد الصغير يدعو لشعبان عبد الرحيم من أمام الكعبة
كانت هذه تفاصيل خبر نجوم الفن والكرة في افتتاح "كافيه" نجل سعد الصغير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.