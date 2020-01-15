"تعرف بحبك ليه" تتخطى مليون مشاهدة على موقع "يوتيوب"

حققت أغنية "تعرف بحبك ليه" لمحمد حماقي، نجاحًا صخمًا فور طرحها، حيث تجاوزت مشاهداتها الـ 1,836,922 مشاهدة. يذكر أن أغنية "تعرف بحبك ليه" من كلمات الشاعر أمير طعيمة، وألحان تامر على، توزيع موسيقي تميم. قد يهمك أيضا: حماقي يكشف لأول مرة إهداءه أغنيته الشهيرة "ما بلاش" لوالده الراحل حماقي يقترب من المليون الأول بكليب تعرف بحبك ليه

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