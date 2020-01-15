8 أفلام تتنافس على جوائز "جمعية الفيلم السنوي"

يتنافس على جوائز الدورة 46 لمهرجان جمعية الفيلم السنوي للسينما، 8 أفلام عرضت العام الماضي.

وأعلنت إدارة مهرجان جمعية الفيلم السنوي للسينما المصرية برئاسة مدير التصوير محمود عبدالسميع في دورته الـ 46، والتي ستُقام في الفترة من 25 يناير وحتى الأول من فبراير، عن الأفلام الثمانية والتي سيتم عرضها بالمهرجان حسب ترتيب العرض التجاري، وهي: "الضيف" للمخرج هادي الباجوري، و"نادي الرجال السري" للمخرج خالد الحلفاوي، و"الممر" للمخرج شريف عرفة، و"الفيل الأزرق 2" إخراج مروان حامد، و"الكنز 2" للمخرج شريف عرفة، و"ولاد رزق 2" للمخرج طارق العريان، و"خيال مآتة" للمخرج خالد مرعي، وسيكون أخر فيلم سيتم عرضه "لما بنتولد" للمخرج تامر عزت.

وقال عبدالسميع "المهرجان دائما يرفع شعار نحو سينما مصرية مصرية، ومن خلال استفتاء بين أعضاء الجمعية والنقاد وعدد من المتخصصين، تم اختيار 8 أفلام لتتنافس عناصرها على جوائز المهرجان من بين 33 فيلما عرضت تجاريا خلال عام 2019، كما سيعرض فيلم (122) على لجنة التحكيم فقط للتحكيم في فرع الإخراج عمل أول مرة حيث سيتم إقامة عروض لهذه الأفلام في الفترة من 25 يناير وحتى الأول من فبراير بمركز الإبداع الفني بساحة الأوبرا، ليتم بعدها من خلال لجنة التحكيم إعلان أسماء الفائزين وتوزيع الجوائز والتكريم السبت 8 فبراير المُقبل".

وكانت إدارة المهرجان أعلنت في يوليو الماضي عن تكريمها للناقد الراحل يوسف شريف رزق الله بإهدائه الدورة الـ 46 للمهرجان السنوي للسينما المصرية، مؤكدين بأنه كأحد الأعضاء الأوائل للجمعية منذ بدايتها، بالإضافة لكونه موسوعة متنقلة للسينما العالمية، كما أنه تولى رئاسة جمعية الفيلم بالقاهرة 1980 وحتى 1998، وكان رئيسا للدورات الخاصة بالمهرجان الذي تقيمه الجمعية في تلك الفترة أيضا، وهو من الأعضاء الأوائل للجمعية، وأيضا كان المسؤول عن العروض الأجنبية التي كانت تعرض ضمن نشاط الجمعية، والندوات التي كانت تُقام بعدها لمناقشتها.

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وأعلنت الجمعية عن تكريمها لعدد من السينمائيين وهم المخرج الكبير داوود عبدالسيد والسيناريست وحيد حامد والموسيقار منير الوسيمي والفنان لطفي لبيب والممثلة جيهان فاضل ومهندس الديكور نهاد بهجت والناقد صلاح هاشم، كما تم اختيار النجمة سميحة أيوب لتكون ضيف شرف هذه الدورة، لمسيرتها الحافلة بالأعمال المسرحية والسينمائية والدرامية التي شهدتها في مشوار حياتها.

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