"بيت ست" يتفوق على "ولاد رزق 2" في إيرادات الثلاثاء

تتنافس عدد من الأفلام، بدور العرض السينمائي حاليا، وتتنوع أحداثها ما بين الكوميدي، والأكشن، والإثارة والتشويق.

الأفلام المعروضة حاليا هي "ولاد رزق 2"، "بيت ست"، "استدعاء ولي عمرو"، "الفلوس"، "يوم وليلة"، "بنات ثانوي"، "دفع رباعي".

وجاءت حصيلة الإيرادات في شباك تذاكر الثلاثاء مبلغ مليون 248 ألف 569 جنيه، وكانت على النحو التالي:

احتل فيلم "الفلوس" صدارة إيرادات شباك التذاكر، وحقق ليلة أمس إيرادات قدرها 845 ألف 482 جنيه.

والفيلم بطولة تامر حسني، زينة، خالد الصاوي، عائشة بن أحمد، محمد سلام، ومن تأليف محمد عبدالمعطي، وإخراج سعيد الماروق.

في المركز الثاني يأتي فيلم "بنات ثانوي، وحقق ليلة أمس إيرادات قدرها 276 ألف 66 جنيه.

والفيلم بطولة محمد الشرنوبي، جميلة عوض، هنادي مهنا، مي الغيطي، محمد مهران، ومن تأليف أيمن سلامة، وإخراج محمود كامل.

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يأتي في المركز الثالث بشباك التذاكر فيلم "يوم وليلة"، وحقق ليلة أمس إيرادات قدرها 114 ألف 783 جنيه.

والفيلم بطولة خالد النبوي، أحمد الفيشاوي، حنان مطاوع، درة، محمد جمعة، خالد سرحان، ومن تأليف يحيى فكري، وإخراج أيمن مكرم.

حل فيلم الرعب المصري "بيت ست"، في المركز الرابع بشباك التذاكر، متفوقا على فيلم "ولاد رزق 2"، وحقق ليلة أمس إيرادات قدرها 6218 جنيه

والفيلم بطولة طارق عبيد، رانيا الخطيب، مصطفى عبدالسلام، لبنى ونس، سلمى الديب، مارغو حداد، ومن تأليف أيمن العايدي وشادي المسلمي، وإخراج أحمد عادل عقل

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