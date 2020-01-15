أصالة تؤكد أن القلب المُحبّ لا ينبض ولا يبقى إنّ لمّ يكنّ شامخ

في أول اعتراف منها بارتباط طرح أغنيتها الجديدة "شامخ" بأحداث انفصالها عن المخرج طارق العريان، نشرت المطربة السورية أصالة رسالة حزينة أخرى أكدت فيها أن الألم وصل صميم الروح، والذهول لا يزال يغلف القلب ولكن قلبها لا زال شامخا.

أصالة نشرت صورة حزينة من جلسة تصوير جديدة عبر حسابها بموقع إنستقرام وعلقت عليها قائلة: حين يصل الألم صميم الرّوح ويعبث بها، والذّهول يغلّف القلّب بورق رقيق من حديد لمّ تُصقل أطرافه، وحين يغسلنا الدّمع تارة وتارة أخرى كالزّجاج يسكن العين ولا ينكسر، حين لا يصبح للعتاب معنى، وحين ندخل النّفق الّذي لا نرى نهاية له، هنا ورغم الألم غصباً عنّا نختار، فإنّ تمسّكت الرّوح بالألمّ وصمّمت، القلب المُحبّ لا ينبض ولا يبقى إنّ لمّ يكنّ شامخ.

وطلبت أصالة من جمهورها مشاهدة كليب "شامخ" من جديد الذي حقق مشاهدات أكثر من 3.5 مليون في أقل من أسبوع، من كلمات الأمير بدر بن محمد، وألحان عبد العزيز المعنى، وتوزيع منتصر محمد علي.

يذكر أن أصالة أكدت في تصريحات صحافية عقب انتهاء حفلها الخيري لصالح مريضات السرطان أنها توقعت تحقيق كليب "شامخ" مشاهدة عالية لأنه الأكثر جرأة لها في الأداء التمثيلي، وقللت من أهمية العثور على تشابه بين كليب "شامخ" و كليب Dear Society للنجمة العالمية ماديسون بير وبين أدائها التمثيلي وأداء النجمة بيللي أيليش وردت قائلة: إذا في تشابه بيضايق ولا ما بيضايق؟

Advertisements

وأوضحت أصالة أن الألبوم القادم لها ستكون جميع أغانيه باللهجة الخليجية.

قد يهمك ايضاً:

3 ملايين مشاهدة في 3 أيام لأغنية أصالة شامخ

أصالة تؤكد أنه لا يوجد لديها مشكلة في التقليد وأن خسارة وزنها "دايت إلهي"