القاهرة - لايف ستايل
وجهت الفنانة صابرين الشكر إلى كل مَن دعمها وساندها بعد خلعها الحجاب، مضيفةً: "أنا واحدة من عائلة الفن، ووقت الأزمات ظهر دعم زملائي، وهذا شيء جيد". وأضافت صابرين، خلال لقائها مع برنامج "صاحبة السعادة" المذاع عبر قناة "دي إم سي"، تقديم الفنانة إسعاد يونس، اليوم الثلاثاء، أن خلعها أو ارتداءها للحجاب هذا شيء بينها وبين ربنا، معقبة: "الناس عرفت صابرين الفنانة وماعرفوش صابرين من الحجاب".
وتابعت الفنانة: "باقول للناس علاقتي بربي ماحدش له دعوة بها، وإذا ماكانش للناس حق في علاقتي بجوزي هيكون لكم حق في علاقتي بربنا اللي أشد خصوصية من زوجي". كما شاركت صابرين في فقرة الطبخ برفقة الفنانة إسعاد يونس، وقامت بإعداد عديد من الوجبات على الهواء.
يُذكر أن الفنانة صابرين أعلنت مؤخرًا خلعها الحجاب؛ حيث تخلت عن ارتداء الحجاب والتربونة، ونشرت صورتَين ظهرت خلالهما بشعر أصفر اللون، وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".
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كانت هذه تفاصيل خبر صابرين مهاجمةً منتقدي خلعها الحجاب "ماحدش لُه دعوة" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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