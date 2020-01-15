شكرا لقرائتكم خبر عن شيماء سيف تتناول وجبة بطاطس عند برج إيفيل.. وزوجها: "الناس بتأكل الحمام" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعفويتها وتلقائيتها المعروفة، شاركت الفنانة الكوميدية شيماء سيف جمهورها بفيديو أثناء تواجدها برحلة فى باريس، وتحديد من أسفل برج إيفيل، وظهرت شيماء سيف فى الفيديو، وهى تجلس، وزوجها يقوم بتصويرها، أثناء تناولها وجبة "بطاطس"، ويتواجد حولهما مجموعة كبيرة من الطيور التى يحرص زوار البرج على إلقاء الطعام لهم.

زوج شيماء سيف قال لها "الناس كلها بتأكل الحمام هنا"، لترد شيماء، "أنا بأكل نفسى .. انا حمامة".

وشاركت الفنانة شيماء سيف، فى موسم دراما رمضان الماضى بمسلسل" بدل الحدوتة 3"، بطولة دنيا سمير غانم وسمير غانم وحمدى الميرغنى ومحمد ثروت وعمرو وهبة، المسلسل من إخراج خالد الحلفاوى، وإنتاج سينرجى وهشام جمال.

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كما شاركت شيماء سيف مع ممثلى الخليج إبراهيم الخير الله وبشار الجزاف فى ليالى الرياض الكوميدية، التى تبدأ من 9 إلى 12 ديسمبر الجارى، حيث تقام ضمن فعاليات موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية، برئاسة تركى آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه السعودية.

وتعد هذه الليالى بمثابة البديل لشيماء سيف للمشاركة فى موسم الرياض، بعد اعتذارها عن مسرحية "لوكاندة الأوباش"، والتى تشارك أيضا فى هذا الموسم السعودى الفنى الضخم.