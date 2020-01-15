شكرا لقرائتكم خبر عن ويزو تظهر بـ"لوك جديد" وشعر أخضر.. ومتابعوها: ده بجد ولا تصوير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ظهرت الممثلة الكوميدية ويزو، نجمة "مسرح مصر"، بـ "لوك" جديد من خلال حسابها على "انستجرام"، حيث ظهرت ويزو بشعر ملون باللونين الأخضر والأزرق، وهى إطلالة لم تظهر عليها من قبل، تعليقات المتابعين والجمهور، أثنى على هذا "اللوك" الجديد، فيما تغزلت فيها كثير من التعليقات، بينما تساءل البعض، "هو الشعر ده بجد ولا فى تصوير مسلسل جديد".



ويزو

ويزو ظهرت قبل أيام من خلال ستورى "إنستجرام" بنفس الفستان سعاد حسنى، حيث نشرت صورة ترتدى فيها فستانا شهيرا للسندريلا سعاد حسنى، كانت قد ارتدته فى أحد أفلامها القديمة أمام الراحل رشدى أباظة، وعلقت ويزو على الصورة بطريقة ساخرة قائلة "السندريلا.. الاسكندريلا".

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دينا محسن الشهيرة بـويزو ممثلة مصرية، تخرجت من كلية التربية بجامعة عين شمس، وبدأت التمثيل من خلال المسرح في مسرحيات (صالون مدام إيمان) و(بلوتيكا)، لكنها نالت شهرة كبرى عندما عملت مع الفنان أشرف عبد الباقي في سلسلة عروض (تياترو مصر) المسرحية، وهو ما أهلها للعمل فيما بعد في السينما من خلال أفلام (جيران السعد، جوازة ميري).

وشاركت ويزو فى مسلسلات عدة منها الدخول فى الممنوع، احنا صغيرين أوى يا ماندو، الكبير قوى كضيفة شرف، وكابتن أنوش، ولمعى القط، وخلصانة بشياكة مع الفنان احمد مكى والثانى شيكو وهشام ماجد، ومؤخرا شاركت ويزو خلال موسم دراما رمضان الماضى فى مسلسل "الواد السيد الشحات" بصحبة الفنان أحمد فهمى وهنا الزاهد ومحمد عبد الرحمن حيث ظهرت كضيفة شرف خلال حلقة من حلقات العمل.