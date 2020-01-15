شكرا لقرائتكم خبر عن "نمبر وان" .. تفاعل الجمهور مع محمد رمضان فى حفله الأخير بدبى .. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجاح كبير حققه حفل محمد رمضان فى دبى، والذى أقيم قبل عدة أيام بمركز التجارة العالمى، يوم الجمعة الماضية، وشاركه فى الغناء النجم المغربى سعد لمجرد.

محمد رمضان، أعاد نشر مقطعا من الحفل، وهو يغنى أغنية "نمر وان"، ويرقص رقصته الشهيرة عليها، الأمر الذى تفاعل معه الجمهور بشكل كبير، وشاركه فى الرقص والغناء، فيما بدت الخفة والحركة فى أسلوب محمد رمضان على المسرح.

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محمد رمضان من حفل دبي

كان محمد رمضان قد طرح مؤخرا أحدث أغنياته التى تم تصويرها على طريقة الفيديو كليب بعنوان "رايحين نسهر"، وأخرجها محمد سامى، والذى يتعاون معه هذا العام فى مسلسل "البرنس"، المقرر عرضه فى موسم رمضان المقبل، حيث يتولى محمد سامى تأليفه وإخراجه، من إنتاج شركة سينرجى، ليشهد هذا العمل ثالث تعاون بينهما فيما يتعلق بالسينما والدراما بعدما قدم الاثنان معا مسلسل "الأسطورة"وفيلم "شد أجزاء".

وعاد رمضان إلى القاهرة، لاستئناف تصوير مسلسله الرمضانى "البرنس"، ويشارك فى بطولته كل من نور اللبنانية، عبد العزيز مخيون، أحمد زاهر، روجينا، نجلاء بدر، إدوارد، دنيا عبد العزيز، سلوى عثمان، ريم سامى، محمد علاء، احلام الجرتيلى، محمد علاء، أحمد داش، وآخرون.