صور: ألين وطفة تنجب ابنتها الأولى وهذا هو اسمها

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أعلنت الإعلامية ألين وطفة، عن ولادة ابنتها التي أطلقت عليها اسم لامار.
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ولم تنشر ألين صورة لطفلتها، بل اكتفت بنشر صور تعبيرية عبر انستا ستوري، للإعلان عن قدوم مولودتها.
يذكر أنّ ألين كانت قد أعلنت عن حملها من زوجها خالد المولى بطريقة مبتكرة، حيث نشرت صورة لها ببطن منتفخ عبر "انستقرام"، وأرفقتها بتعليق :"كنا نبقيه سراً لفترة، ولا يمكننا إخفائه بعد، طفل صغير قادم، ولا أستطيع الإنتظار لكي أحمل هذا المخلوق الصغير، الذي حركاته ملأت حياتي بالكثير من الفرح".
وأضافت :"إنه صبي أم فتاة، سأترك هذا الأمر مفاجأة".
يذكر أن ألين تعرفت إلى زوجها قبل خمس سنوات، ونشأت بينهما قصّة حب قويّة تكللت بالزواج.
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