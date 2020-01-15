أصالة تعترف: قلبي مصاب بالذّهول وروحي تتألّم

عادت الفنانة أصالة إلى كتابة المنشورات الحزينة عبر حسابها على "انستغرام"، في أوّل منشور مصارحة بينها وبين جمهورها بعد إعلان طلاقها من زوجها المخرج طارق العريان، واعترفت بارتباط أغنيتها "شامخ" بالحالة النفسية التي كانت تمرّ بها بعد انهيار حياتها الزوجيّة.

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فقد نشرت أصالة صورة حزينة من جلسة تصوير جديدة عبر حسابها بموقع إنستقرام وعلقت عليها قائلة: حين يصل الألم صميم الرّوح ويعبث بها، والذّهول يغلّف القلّب بورق رقيق من حديد لمّ تُصقل أطرافه، وحين يغسلنا الدّمع تارة وتارة أخرى كالزّجاج يسكن العين ولا ينكسر، حين لا يصبح للعتاب معنى، وحين ندخل النّفق الّذي لا نرى نهاية له، هنا ورغم الألم غصباً عنّا نختار، فإنّ تمسّكت الرّوح بالألمّ وصمّمت، القلب المُحبّ لا ينبض ولا يبقى إنّ لمّ يكنّ شامخ.

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وطلبت اصالة من جمهورها مشاهدة كليب "شامخ" من جديد الذي حقق مشاهدات أكثر من 3.5 مليون في أقل من أسبوع، من كلمات الأمير بدر بن محمد، وألحان عبد العزيز المعنى، وتوزيع منتصر محمد علي.

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