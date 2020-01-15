دانا الحلبي و عبد المنعم العمايري يثيران الجدل من جديد حول خطوبتهما

عادت الفنانة دانا الحلبي، لتثير الجدل حول خطوبتها من الممثل السوري عبد المنعم العمايري، إذ نشرت صورة لهما معاً عبر حسابها على "انستقرام" مع تعليق "فاجأناكم مو؟".

وتساءل المعلّقون على الصورة، هل تهدف دانا إلى إثارة الجدل، أمّ أنّ الخطوبة بالفعل قد حصلت بين الطرفين.

وكانت دانا قد أكّدت قبل أسابيع للصحافيين خبر خطوبتها من الممثل السوري، بينما نفت مصادر مقربة من هذا الأخير خبر خطوبته من دانا.

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وقد قام مصدر مقرّب منه بالتواصل مع الصحافة لنفي خبر خطوبته من دانا، مستغربة ما يشاع حول النجم بين الفترة والأخرى من شائعات خطوبة أو زواج حيث حدث ذلك قبل فترة حين انتشر خطوبته من فنانة صاعدة ليتبين أنه شائعة.

يذكر أن مصادر دانا، أكدت للصحافيين أنّ العريس هو العمايري، الذي تعرّفت إليه في كواليس مسلسل "بصراحة" وأن علاقة حب نشات بينهما منذ أربعة أشهر تكللت بالخطوبة، التي ستكون بمثابة مرحلة اختبار قبل اتخاذ قرار الزواج.

بين عمايري ودانا ثمة حلقة مفقودة، فلماذا أكدت هي الخبر ونفاه هو؟ وهل كان الاتفاق على أن تكون الخطوبة سرية وقامت دانا بفضحها؟ أم أنه لم تكن ثمة خطوبة أصلاً ودانا استثمرت الخبر إعلامياً؟ وما سرّ الصّورة الجديدة؟