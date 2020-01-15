محمد هنيدي ينشر صورة مع عمرو دياب ودينا الشربيني معلقاً: الحبايب

هكذا وصف محمد هنيدي عمرو دياب ودينا الشربيني



شارك الفنان محمد هنيدي جمهوره ومحبيه عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديو إنستقرام بصورة ظهر من خلالها بجانب الفنان عمرو دياب والفنانة دينا الشربيني وأحد أصدقائهم، وعلق هنيدي على الصورة قائلاً: «الحبايب عمرو وحمادة ودينا»، وتفاعل معهم الكثيرون من محبيه الذين حرصوا على توجيه عدة أسئلة له أغلبها كانت حول سبب تجمعهم، وهل إذا كانوا يستعدون لعمل فني يجمعهم.

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يشار إلى أن آخر أعمال الفنان محمد هنيدي كان مسرحية 3 أيام في الساحل التي شارك في بطولتها بجانب مجموعة كبيرة من نجوم الفن الذين من بينهم بيومي فؤاد ومها أبوعوف ومحمد محمود، والتي عرضت في موسم الرياض الفني، وحققت نجاحاً كبيراً، وأشاد بها الكثيرون من نجوم الفن الذين رحبوا بعودة محمد هنيدي للمسرح بعد غياب دام لسنوات طويلة.

من ناحية أخرى ينتظر الفنان محمد هنيدي عرض فيلمه الجديد الذي سيقدم من خلاله شخصية عقلة الأصبع خلال الفترة المقبلة، حيث انتهى من تصويره منذ عدة أشهر ولم يتم الإعلان عن موعد طرحه بدور العرض حتى الآن.

وتعاقد هنيدي مؤخراً على بطولة فيلم أب للإيجار مع المنتج أحمد عبدالباسط، والمؤلف نادر صلاح الدين، ومن المفترض أن يتم تصوير مشاهد هذا الفيلم خلال الأسابيع المقبلة.

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