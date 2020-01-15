كتب امير فتحي في الأربعاء 15 يناير 2020 02:54 مساءً - نشر المتحدث بإسم الجيش الإسرائيلي ” أفيخاي أدرعي ” عبر حسابه على موقع التغريدات ” تويتر ” تغريدة كشف من خلالها عن بدء ضخ وتدفق الغاز الطبيعي من إسرائيل إلى مصر اليوم الأربعاء .
وكتب أفيخاي أدرعي في تغريدته عن هذا الحدث الذي وصفه بالحدث التاريخي قائلا : ” حدث تاريخي وتطور مهم للغاية في مجال الطاقة .. بدء ضخ وتدفق الغاز الطبيعي من إسرائيل إلى مصر اليوم ” .
وعلى الجانب الآخر وبحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية بأن وزيرا البترول والطاقة في مصر وإسرائيل قد أعلنا في بيان مشترك عن بدء ضخ الغاز الطبيعي من تل أبيب إلى القاهرة اليوم الأربعاء .
كما قال البيان الذي أصدرته وزارة البترول المصرية أن هذه الخطوة تمثل تطورا هاما يخدم المصالح الاقتصادية لكلا البلدين .
كانت هذه تفاصيل خبر أفيخاي أدرعي يكشف عن حدث تاريخي اليوم بين مصر وإسرائيل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.