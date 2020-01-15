كتب امير فتحي في الأربعاء 15 يناير 2020 02:54 مساءً - هاجم الرئيس الأمريكي ” دونالد ترامب ” قائد فيلق القدس الجنرال الإيراني ” قاسم سليماني ” وذلك خلال كلمة ألقاها وسط أنصاره في تجمع حاشد في ميلووكي بولاية ويسكونسن يوم أمس الثلاثاء .
فتحدث دونالد ترامب حول الأعمال التي تسبب فيها قاسم سليماني على حد قوله في العراق وأفغانستان وقتل الكثيرين قائلا : ” هناك الآلاف والآلاف في العراق وأفغانستان ماتوا بالقنابل على أطراف الطرق .. هذا الرجل كان ملك المتفجرات التي يتم زرعها على الطرق ” .
وتابع : ” نسبة كبيرة من الذين أصيبوا بهذه المتفجرات هم الآن بدون أرجل أو أيدي بسبب إبن العاهرة هذا ” .
كما أشار ترامب إلى أن قاسم سليماني كان يجب قتله قبل 20 سنة مضت فهو الإرهابي رقم 1 في العالم .
كانت هذه تفاصيل خبر دونالد ترامب يهاجم قاسم سليماني ويصفه ب ” إبن العاهرة ” و ” ملك المتفجرات “ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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