مقطع فيديو للراحلة ” سوزان تميم ” يشعل مواقع التواصل الإجتماعي

كتب امير فتحي في الأربعاء 15 يناير 2020 02:54 مساءً - انتشر على مواقع التواصل الإجتماعي وعلى عدد من الحسابات على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” مقطع فيديو قديم للفنانة اللبنانية الراحلة ” سوزان تميم ” خلال حلولها ضيفة في برنامج للإعلامية المصرية “هالة سرحان ” .

وتحدثت سوزان تميم في مقطع الفيديو حول قضية حرية المرأة والقمع التي تتعرض له الفتيات من جانب الأهل والمجتمع .. فقالت : ” الأهل فيه قمع فيه ممنوع مفيش صحبات .. فأول شئ هتعمله البنت هو إنها تفكر في إنه شو الطريقة اللي أنا ممكن احب فيها بشكل شرعي قدام المجتمع وممكن اعمل اللي بدي إياه ” .

وقالت الفنانة الراحلة أن الفتاة كثيرا ما تفكر في الزواج كحل للتخلص من هذه المشكلة إلا إنه أحيانا يكون حل خاطئ ويضعها في مشكلة أكبر بسبب سوء الاختيار على سبيل المثال .

وتابعت : ” كل شئ بيمنعوه عن الست أو البنت لحتى في الآخر تتمرد على أهلها وتتمرد على واقعها لأن فيه قمع .. وين حريتي أنا وين شخصيتي .. أنا ليا حق بهالحياة ” .

وتفاعل الكثير من المتابعين على مقطع الفيديو والذين انقسمت آرائهم بين من قال أن الحرية التي تتحدث عنها هي التي أدت إلى موتها .. فيما رفض آخرون هذا الحكم القاسي بنظرهم .