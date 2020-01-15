زوجة العسيلي تنشر صورة جريئة من شهر العسل

كتب امير فتحي في الأربعاء 15 يناير 2020 02:54 مساءً - أثارت خبيرة التجميل أمنية عبد المنعم،زوجة الفنان المصري محمود العسيلي، الجدل بنشرها صورة جريئة من شهر العسل فى جزر المالديف. فقد نشرت أمنية عبد المنعم، صورة لها ولزوجها في حمام السباحة حيث ظهر تعبير غريب علي وجهه، لتعلق عليها قائلة :” مش عارفة ماله”. F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);"> F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);">

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