دعاء فاروق تتعرض لهجوم وانتقادات بسبب فتواها عن البنوك

كتب امير فتحي في الأربعاء 15 يناير 2020 02:54 مساءً - نشرت الإعلامية المصرية ” دعاء فاروق ” عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” صورا من إحدى حلقات برنامجها ” اسأل مع دعاء ” المذاع على قناة النهار .

وجاء تعليق من أحد المتابعات لها التي هاجمتها بسبب الرأي الذي أدلت به دعاء في هذه الحلقة حول سؤال عن البنوك والتعاملات معها .

فكتبت المتابعة : ” أستاذة دعاء أنا شفت الحلقة كان في سؤال عن البنوك ولاحظت إن حضرتك بتشاركي برأيك الديني في الموضوع وكمان بتستشهدي بما حدث بالحنفية أرجو منك عدم الفتي إحنا مش ناقصين لو تكرمتي ” .

لترد عليها دعاء فاروق بقوة قائلة : ” هو مش فيه شيخ جليل سامع ومعترضش .. هو الاستشهاد بقصة صحيحة بيضايقك ليه ومش ناقصين ايه .. فيه برامج كتيرة بتقدم محتوي الفتاوي أنا مش بقدمها حضرتك ممكن تتفرجي عليها وبلاش برامجي خالص عشان أنا مش بسكت فيها ومش ناوية أبطل اللي اعمله إنما حضرتك ممكن تبطلي تتفرجي عليا طالما الموضوع مؤرق بالنسبة لك ” .

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