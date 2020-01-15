درة تحتفل بعيد ميلادها ال 40 وسط حضور نجوم الفن

كتب امير فتحي في الأربعاء 15 يناير 2020 02:54 مساءً - احتفلت الفنانة التونسية ” درة ” بعيد ميلادها ال 40 الذي وافق أول أمس الإثنين في حفل حضره عدد كبير من اصدقائها من داخل وخارج الوسط الفني .

شهد الحفل حضور كلا من الفنانين يسرا وريهام عبد الغفور وخالد سليم وبسمة ودنيا سمير غانم وزوجها الإعلامي رامي رضوان وتامر هجرس وشريف رمزي ومها أبو عوف وأحمد رزق وإنجي وجدان وبسمة وأمير شاهين وخالد الصاوي وغيرهم .

كما حضرت الفنانة ” بشرى ” الحفل والتي حرصت على تهنئة درة أيضا عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” بنشر مقاطع فيديو وصور للحفل .

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وكتبت بشرى في تعليقها عليها قائلة : ” عيد ميلاد سعيد درة زروق .. كانت ليلة رائعة مع الناس الحلوة ” .