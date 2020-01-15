إلغاء معرض بريتني سبيرز في فرنسا

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

يبدو أن الأعمال الفنية الرائعة لبريتني سبيرز في متحف اللوفر - أو أي متحف أو معرض خلافة، لن ترى النور قريبا.

وكانت في الأسبوع الماضي، ذكرت آرتسي أن معرضًا في جنوب غرب فرنسا يزعم أنه سيعطي أيقونة موسيقى البوب وفنانيها بريتني سبيرز، أول معرض منفرد لها.

ومع التعمق في إنستجرام المغنية البالغة من العمر 38 عامًا فعلت ذلك مرة أخرى “مغنية تتباهى بمهاراتها في الرسم. لذا كانت مسألة وقت حتى حصلت بريتني على أول عرض منفرد لها”.

وفي السادس من يناير، خرج المعرض الفرنسي إلى إنستجرام للإعلان عن سعادتهم بوجود بريتني تعرض فنها المعاصر في وقت لاحق من هذا الشهر.

وكان مندوب بريتني أكد لـ E Newsأن الكلمة عن معرض منفرد مقبل في فرنسا “غير دقيقة وهي غير مشاركة”.

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وبحسب جاليري سيمبا، كان من المفترض أن يفتتح المعرض المزعوم لفن بريتني في 18 يناير، وسيعرض Till the world ends وذلك وفقا لموقع المعرض.

والجدير بالذكر أن المعرض أيضًا على موقعه على الويب سيكون بعنوان “Sometimes you just gotta play”، والذي يبدو أنه نفس التسمية التوضيحية التي استخدمتها بريتني في منشور على إنستجرام لعام 2017 حيث شاركت مقطع فيديو لنفسها وهي ترسم.

وعلى جانب أخر، نشرت المطربة والنجمة الأمريكية الشهيرة بريتنى سبيرز، مؤخرا، فيديو أثناء القيام بعمل تمرينات اليوجا الصباحية الخاصة بها، وذلك من خلال حسابها الرسمي على موقع الصور إنستجرام.

النجمة الشهيرة علقت على الصورة قائلة : الحمد لله على الطبيعة الأم، إنها أفضل صديق لي في الوقت الحالي، واليوجا اليومية العادية والأوزان الروتينية تجعلني دائماً أشعرأننى أفضل .. يوم عظيم.

كما بدأت المغنية العالمية في الفترة الأخيرة نشرالصوروالفيديوهات على حسابها الرسمي على موقع إنستجرام، لكى لا ينساها جمهورها، بسبب اختفائها من على الساحة الفنية منذ فترة.