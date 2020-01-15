زارين خان ومدربها بعطلة في جبال الهيمالايا

رنا صلاح الدين - بوليود - متابعات الخليج 365

قبل شهرين، تم تداول تقارير عن علاقة الممثلة الهندية زارين خان بمدربها عباس على، وأن الثنائي انتقل إلى نيبال والهملايا لقضاء عطلة.

مؤخرا غادر الثنائي إلى ملاذ رومانسي، وعلى ما يبدو، كان للثنائي خطط بشأن الاحتفال عشية رأس السنة الجديدة في الجبال، ولكن بسبب التزامات العمل، كان عليهما الاحتفال بالعام الجديد في مومباي نفسها من خلال حفلة منزلية.

لذلك، في حين أنهم لم يتمكنوا من الاحتفال برأس السنة الجديدة 2020 في جبال الهيمالايا، إلا أنهم عوّضا تلك الخسارة من خلال عطلة جديدة بالوقت الحالي إلى هذه الأماكن الخلابة، قبل يومين. ومن المتوقع أن تعود الممثلة وصديقها سيعودون إلى مومباي، بحلول نهاية الأسبوع المقبل.

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حتى الآن، لم تتحدث زارين أبدًا عن حياتها الحميمة مع عباس على. لكن بحسب مصادر، يرجع تاريخهما منذ عامين. ما أنهما جادان للغاية فيما بينهما وقد قدمها الرجل لعائلته.

عباس على هو مؤسس ومبدع Fitness Bodyholics Training Gym، وقد عمل مع العديد من مشاهير بوليوود مثل شاهيد كابور، شيلبا شيتي، سوناكشي سينها، إلى جانب زارين بالطبع.

كانت الفنانة الهندية قد انتهت من تصوير أحدث أعماله السينمائية الفيلم البنجابي “داكا”، بعد ظهورها لأول مرة في بوليوود مع فير، ظهرت زارين خان في أفلام مثل Housefull 2 وHate Story 3 وAksar 2. قدمت لأول مرة فيلمها البنجابي مع Jatt James Bond في عام 2014.