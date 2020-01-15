شاب 32 عامًا يدعي أنه ابن النجمة إيشواريا راي!

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رنا صلاح الدين - بوليود - متابعات الخليج 365
لا خلاف في أن النجمة ايشواريا راي، ممثلة السينما الكبيرة، وملكة جمال العالم السابقة، كما نعلم جميعا، تعد واحدة من أروع النساء في العالم إن لم يكن أكثر من رائع.
إلى جانب ذلك، فهي صهر لأكبر عائلة في بوليوود، عائلة النجم الكبير باتشان، كزوجة ابهيشيك الفنان المعروف، ولديها ابنة جميلة تدعى إراديا.
ولكن في تحول مفاجئ للأحداث، ادعى شاب من ولاية أندرا براديش أنه ابن إيشواريا راي باتشان، ولكي يؤكد الأمر قال إنه ولد بمساعدة عملية تلقيح صناعي في لندن.
وفي الوقت الذي قال فيه البعض أن تلك القصة ملفقة، وأنها حيلة من أجل الدعاية، يحاول البعض بذل قصارى جهدهم لاستكشاف المزيد من الحقيقة.
الأقاويل على مشاهير بوليوود لا تتوقف، ففي عام 1996 كانت عجوز هندية قد ادعت عجوز أنها والدة شاروخان، وطالبت بإثبات النسب عبر المحكمة، مدعية أنها فقدته طفلًا في الستينيات في مومباي، حيث كانت تعمل، وأنها تعرفت عليه بعد هذه السنوات من ملصق لأحد أفلامه.
وفي السياق، قوبلت محاولات أحد المواقع الهندية من خلال التواصل مع النجمة الهندية الجميلة أو أي فرد من عائلة النجم اميتاب باتشان، من التعليق حول هذا الأمر.
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