شاروخان يسجل 20 مليون متابع على إنستجرام

رنا صلاح الدين - بوليود - متابعات الخليج 365

رغم صعوبة بداياته المتواضعة في صناعة السينما، إلى أن أصبح أكبر اسم في عالم السينما، فإن نجم بوليوود شاروخان قد اكتسب تلك المكانة بتفانيه وبعمله الشاق.

الملك خان، كما يشار إليه في عدد كبير من وسائل الإعلام في الهند والخارج، مستخدم نشط لوسائل التواصل الاجتماعي وغالبًا ما يشارك مع متابعيه الكثير عن حياته الشخصية والمهنية.

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كما أنه يملك قاعدة جماهيرية كبيرة، ويبد أن هذه الجماهيرية التي يتمتع بها تزيد يومًا بعد يوم. في الآونة الأخيرة، اجتاز الممثل عدد 20 مليون متابع على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي Instagram كما ابدى معجبوه وأتباعه أمنياتهم تجاه نجمهم المحبوب.

في سياق مختلف، كان عدد كبير من جمهور شاروخان، قد طالبه بالظهور الجدي في السينما، لكن الفنان كان قد أعلن عدم الخوض في أي أعمال سينمائية بعد فشل آخر أفلامه، حيث مرّ ما يقرب من عام على احتجابه، وهذا ما جعلهم في حالة نفسية سيئة.

نجم بوليوود، شاروخان، الذي شوهد لآخر مرة في فيلمه «زيرو»، لم يظهر على الشاشة الفضية منذ عام الآن، وأصبح المشجعون المتحمسون الذين ينتظرون إصداره القادم يفقدون صبرهم الآن.