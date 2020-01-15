كيم كارشيان: الملابس سر رشاقتي

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

تنال نجمة تليفزيون الواقع ةالعارضة الأمريكية كيم كاردشيان، إعجاب الملايين من متابعيها حول العالم، بسبب جسدها الرشيق الذي جعلها واحدة من أكثر نجمات العالم اثارة وجمالا، إلا إنها خرجت باعتراف صادم خلال الترويج لخط منتجات ملابس خاص بها.

النجمة العالمية البالغة من العمر 39 عاما قالت: أرتدي 3 طبقات من الملابس التي تنحت الجسد، لكي أبدو نحيفة، مشيرة إلى أنها تشعر بالراحة في ذلك، ولا ترى فيه أزمة.

وكانت النجمة العالمية كيم كاردشيان كشفت عن زيادة وزنها 8 كيلو في الآونة الاخيرة وعن حاجتها لاتباع نظام غذائي صحي.

Advertisements

وعلى جانب أخر، شاركت نجمة تليفزيون الواقع والعارضة الأمريكية كيم كاردشيان، مؤخرا، محبيها بصورة جديدة بصحبة زوجها مطرب الراب العالمي كانى ويست، وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع الصور انستجرام.

النجمة العالمية ظهرت في الصورة برفقة زوجها، وهما يرتديان نظارات شمسية كبيرة الحجم أخفت معظم ملامحهما، ونجحت في حصد أكثر من مليون ونصف المليون لايك خلال ساعات قليلة.

وحرصت كيم كاردشيان البالغة من العمر 39 عاماً، على مشاركة جمهورها مؤخراً بعدد من صورها من دولاب الذكريات، حيث نشرت أول أمس، صورة لها من فترة المراهقة، قبل خوضها تجارب عمليات التجميل، لتلقى إعجاب جمهورها بشكل كبير اللذين حرصوا على كتابة تعليقات وصلت لعشرات الآلاف وتخطى عدد الإعجابات لأكثر من 2.7 مليون.

وكانت كيم كاردشيان،قد تعرضت مؤخرا، لاتهام من جانب أحد المغردين على “تويتر”، الذى زعم أنها أهدت ابنتها الكبرى نورث ويست، القميص الملطخ بالدماء الذى كان يرتديه الرئيس جون إف كينيدى عندما تم اغتياله، حيث اختلق شخص قصة مزيفة حول شراء “كيم” القميص