ماجد المصري: أدوار الشر تستهويني

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

قال الفنان المصري ماجد المصري، إنه عندما عرض عليه المشاركة في مسلسل “الطوفان”، لم يكن بنفس الدور الذي ظهر به.

وأضاف خلال لقائه على فضائية dmc، إنه عرض عليه شخصية كمال، التي قدمها الفنان فتحي عبدالوهاب، ولكن رفضه لان هذه المنطقة لا تستهويه ولذا اعتذر عن المشاركة خلال تواجده في أمريكا.

وتابع، بعدها وجدت خيري بشارة اتصل علي وسأله عن سبب اعتذاره عن الدور موضحًا له أنه يريده لأداء شخصية خالد وليس كمال، والتي وصفها بالشيطان، فوافق على الفور.

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وأكد المخرج خيري بشارة، أنه لم يجد أكثر من ماجد المصري للقيام بهذا الدور.

واستعاد ماجد المصري بعد كواليس فيلم “قشر البندق”، وكان العمل الثاني له ومن إنتاج الفنان محمود ياسين، وفي أحد المشاهد كان يريد أن يبيع سيارته من أجل المراهانات، وعندما طلب من المخرج خير بشارة تعديل المشهد فرفض، وبسبب ذلك توتر بشكل كبير، وبعد انتهاء المشهد احتضنه وقال له أنا كنت أريدك المشهد منك وأنت متوتر.

ويشارك في بطوله مسلسل الطوفان، هنا شيحة، وأحمد زاهر، وأيتن عامر، وأحمد صفوت، وعبير صبري، وعايدة رياض، وغيرهم، والمسلسل مأخوذ عن رواية لـبشير الديك، وسيناريو وحوار وائل حمدي وإخراج خيري بشارة.

ماجد المصري يؤدي دور الشر والمحرك الأساسي له في المسلسل وذلك خلف تواريه في شخصية الشيخ، ووصف شخصيته في العمل بأنها كالشيطان.