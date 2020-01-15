تامر حبيب يكتب أنف وثلاث عيون برؤية جديدة

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

خصّص الكاتب والسيناريست المصري تامر حبيب حلقة برنامجه “ليل داخلي” ، على راديو إينرجي، للحديث عن ذكرى ميلاد ووفاة الكاتب إحسان عبدالقدوس.

وأعلن حبيب تامر حبيب، لأول مرة، خلال الحلقة أنه سيكون السيناريست الخاص بفيلم “أنف وثلاث عيون” والذي كان قد تعاقد عليه الفنان خالد الصاوي، المأخوذ ع ن رواية الكاتب الكبير إحسان عبد القدوس، و من المنتظر أن يبدأ تصويره خلال الفترة المقبلة.

وأكد الكاتب المصري أن إعادة كتابة الفيلم سيكون بشكل مختلف عكس ما تم تقديمه في الفيلم السابق ومعالجة جديدة لبعض الأحداث.

Advertisements

وتطرق حبيب خلال الحلقة لمدى حبه الكبير للكاتب الراحل وقال أن أول رواية قام بقرائتها كانت “أنف وثلاث عيون”، قائلا: “أعتبر عبد القدوس من أكثر الناس اللي أثرت فيا وبكون مبسوط جدًا لما حد يقولي انت “إحسان عبد القدوس بتاع السينما”.

وأكمل قائلا: إحسان عبد القدوس من أكتر الكتاب الذي تحولت رواياتهم لأفلام ومسلسلات بسبب أسلوبه السهل وطريقة وصفه البسيطة والدراما الواضحة جدَا في كتاباته”.

وتطرق حبيب للحديث عن راوية “لاتطفئ الشمس” التي أعاد تقديمها كمسلسل تلفزيوني، قائلا:” شعرت بالحزن الشديد لموت شخصية ممدوح في الرواية، غضبت كثيرا وقررت عدم قراءة الجزء الثاني من الرواية لهذا السبب”، وتابع: “بعد مرور سنوات عده قررت قراءة الجزء الثاني وفي عام ٢٠١٧ قررنا تحويلها لمسلسل تلفزيوني يعرض في شهر رمضان وقررت حينها عدم موت شخصية ممدوح كما حدث في الرواية الأساسية”.

والجدير بالذكر أن رواية أنف وثلاث عيون، تم عملها فيلم سينمائي درامي مصري، عن قصة لإحسان عبد القدوس. أنتج عام 1972 وأخرجه حسين كمال، وحصل الفيلم على جائزة الإخراج في المهرجان القومي. والفيلم بطولة ماجدة، نجلاء فتحي، محمود ياسين، ميرفت أمين، صلاح منصور، حمدي أحمد.